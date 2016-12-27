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У поліції розповіли деталі шокуючого замовного вбивства братом брата

10:05, сьогодні 1047 Читать новость на русском
Затримання підозрюваного
Затримання підозрюваного / Фото із соцмереж

Відмова реєструвати у квартирі сина і дочку мало не завершилась трагедією, коли молодший син вирішив замовити вбивство брата.

Як повідомив керівник Нацполіції Вадим Троян, трагедія розгорнулась у Вінниці. Батько, який проживав з молодшим сином у квартирі, відмовлявся зареєструвати там дочку і старшого сина, які також претендували на житло. Голова сімейства навіть через суд намагався позбавити частки власності дочку.

Конфліктна ситуація переросла у з’ясування стосунків. Старший син, захищаючи сестру, підняв руку на батька.

Аби помститися старшому братові, вінничанин наважився на злочин та замовив його вбивство. Ціна питання – 10 тисяч гривень. Виконавець – раніше судимий. Спочатку планувалося вбити усю родину старшого брата разом з дружиною та дочкою. "Помилували" та обмежились лише чоловіком,
– розповів Вадим Троян.

Отримавши інформацію про можливе вбивство, у поліції інсценували його. У якості підтвердження передали замовнику фотографії закривавленого чоловіка.

22-річний вінничанин передав виконавцю аванс за вбивство рідного брата у розмірі 2 тисяч гривень. Ще 500 він заплатив за фотографії з місця злочину. Решту грошей мав передати пізніше. Однак його затримала поліція. Тепер підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Теги: Україна Поліція Вінниця
Джерело: 24 Канал
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