У полтавську дитячу лікарню підкинули 5-місячного малюка

5-місячного малюка підкинули до полтавської дитячої лікарні. Його знайшли на столі, просто посеред коридору.

Поряд з малюком знайшли пакет з дитячими речами та памперсами. Лікарі кажуть: хлопчик абсолютно здоровий. Після медогляду його поклали в окрему палату.

Хто покинув малюка – лікарі й гадки не мають. Хлопчика у лікарні ніхто не розшукував. Звернення про зникнення або крадіжку дітей у поліцію також не надходили.

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Зараз правоохоронці розшукують батьків малюка. Втім у поліції кажуть, якщо їх таки знайдуть, то кримінальної справи порушувати не будуть. Адже батьки залишили хлопчика в безпечному місці, де його швидко знайшли.

У разі якщо родичів встановити не вдасться, подальше рішення вже буде прийматися на рівні органами опіки і піклування і за рішенням суду це немовля буде направлене у відповідну установу для подальшого зростання і виховання,

– розповів нач. управління Нацполіції у Полтавській обл. Юрій Сулаєв.

Якщо батьків хлопчика таки не знайдуть, дитину передадуть до кременчуцького будинку малюка. Там його або віддадуть на всиновлення, або будуть виховувати до трирічного віку.