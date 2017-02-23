У привласненні шаленої суми грошей підозрюють командира спецпідрозділу поліції Києва

Прокуратура підозрює командира полку поліції особливого призначення (ППОП) №2 Головного управління Національної поліції в Києві у привласненні 6 млн грн, призначених для виплати премій особовому складу.

Про це повідомляється в постанові Дніпровського райсуду Києва від 14 лютого.

Так, відомо, що з початку 2016 року по лютий 2017 року особовому складу ППОП №2 нарахували 12,4 млн грн, але за фактом було виплачено близько 6 млн грн.

За даними слідства, в злочинній схемі були задіяні командир ППОП №2, його заступник, головний бухгалтер Головного управління Нацполіції в Києві та інші співробітники ППОП №2. З виділених їм коштів на премії особовому складу вони виплачували лише половину нарахованої суми.

Суд задовольнив клопотання прокуратури Києва, яка розслідує кримінальне провадження, – відсторонив полковника поліції від посади і затримав його 10 лютого на два місяці, до 11 квітня.

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Також у межах кримінального провадження арештована бухгалтерська документація за 2016-2017 роки.