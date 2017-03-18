У Ryanair повідомили про ще 15 напрямків з України

Європейська лоукост-авіакомпаія Ryanair планує у майбутньому додати ще 15 напрямків з Києва.

Про це заявив віце-президент компанії Девід О'Брайен у інтерв'ю Мind.

Ми вважаємо, і наш досвід показує, що між обраними аеропортами точно є попит. І це лише початок: в майбутньому ми плануємо тільки у Києві додати близько 15 напрямків,

– сказав топ-менеджер.

О'Брайен зазначив, що наразі Ryanair не планує відкривати базу в Україні, тож всі літаки лоукостера будуть прилітати з-за кордону. Він також повідомив, що Львів та Київ – наразі єдині міста, у які будуть здійснювати польоти повітряні судна компанії.

"Ми не можемо охопити все і відразу. Попит на наші послуги дуже великий. Ми виконуємо польоти у більш ніж 200 аеропортів, і всі просять дати нові напрямки. Це неможливо. Існує реальна конкуренція між аеропортами, які хочуть працювати з нами. Тому ми змушені вибирати ті, які більш підготовлені, куди затребувані польоти з уже існуючих баз", – пояснив віце-президент компанії.

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Девід О'Брайен додав, що Ryanair поки не розглядає можливість запуску внутрішніх авіарейсів по Україні через відсутність тут бази авіакомпанії. Але він не відкидає такої можливості у майбутньому.

Нагадаємо, 15 березня відбулась офіційна презентація і нарешті стало відомо, в яких напрямках українці зможуть дешево літати в Європу з Києва.



У компанії також зазначили, що з жовтня відкриють рейси зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Лондона та Ейндховена. А влітку 2018-го року авіаперевізник планує запустити зі Львова ще рейси до Італії та Іспанії.