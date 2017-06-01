У Трампа посилили правила видачі американських віз

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Адміністрація президента США затвердила нову анкету для тих, хто намагається отримати візу.
Про це повідомило "Reuters".
Тепер під час видачі американської візи можуть запитувати дані соцмереж за останні 5 років. Таким чином посилили правила перевірки.
Окрім даних щодо соцмереж, у кандидата на отримання візи можуть запитати й адресу електронної пошти та біографічну інформацію за останні 15 років. Усі поля заповнювати не обов'язково, але у Держдепі запевнили, що жорстке опитування буде стосуватися осіб, які, на думку посадовців, становитимуть загрозу для національної безпеки. Водночас, як саме визначатимуть таких осіб, поки не відомо.
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