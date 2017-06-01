У Трампа посилили правила видачі американських віз

Адміністрація президента США затвердила нову анкету для тих, хто намагається отримати візу.

Про це повідомило "Reuters".

Тепер під час видачі американської візи можуть запитувати дані соцмереж за останні 5 років. Таким чином посилили правила перевірки.

Окрім даних щодо соцмереж, у кандидата на отримання візи можуть запитати й адресу електронної пошти та біографічну інформацію за останні 15 років. Усі поля заповнювати не обов'язково, але у Держдепі запевнили, що жорстке опитування буде стосуватися осіб, які, на думку посадовців, становитимуть загрозу для національної безпеки. Водночас, як саме визначатимуть таких осіб, поки не відомо.

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