00:34
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
Вєсті Кремля
21:49, 7 березня
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, 7 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 22:00: Боротьба зі
Випуск новин
23:35, 7 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

У відділенні "Приватбанку" клієнту заявили, що Крим – не Україна

23:34, 7 березня 561 Читать новость на русском

Образливу заяву кримський переселенець почув у державному "Приватбанку" міста Києва.

Місяць тому у переселенця з Криму Олександра Панченка виникли проблеми під час спроби покласти гроші на картку "Приватбанку". У кол-центрі, куди хлопець подзвонив за порадою, заявили, що проблема полягає в кримській реєстрації.

Журналісти, намагаючись довідатись причину дискримінації, почули від представника банку, що Крим – це не Україна і на даний час його нема на документах.

Це територія України, яка має наразі статус тимчасово окупованої. Крим – це Україна. Таким чином, він (кримчанин) має автоматично стати нерезидентом,
– повідомила юрист громадської ініціативи "КримSOS" Марія Левченко.

Офіційне роз'яснення дало НБУ: перелік документів для здійснення банківських операцій встановлює постанова Нацбанку.

Наразі постанову правозахисники намагаються оскаржити у суді. Попри безпечність процесу здійснення фінансових операцій, постанова Нацбанку обмежує права громадян України.

Читайте також: За гру у футбол кримських дітей звинуватили в організації мітингу

Автор: Ольга Читайло
Теги: Україна Київ гроші Банки
Джерело: 24 Канал
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
Мосійчук зробив цікаве зізнання
18 січня , 10:33
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
Україна увійшла у топ-25 найдешевших країн світу для життя
 7 березня , 00:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук