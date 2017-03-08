У відділенні "Приватбанку" клієнту заявили, що Крим – не Україна
Образливу заяву кримський переселенець почув у державному "Приватбанку" міста Києва.
Місяць тому у переселенця з Криму Олександра Панченка виникли проблеми під час спроби покласти гроші на картку "Приватбанку". У кол-центрі, куди хлопець подзвонив за порадою, заявили, що проблема полягає в кримській реєстрації.
Журналісти, намагаючись довідатись причину дискримінації, почули від представника банку, що Крим – це не Україна і на даний час його нема на документах.
Це територія України, яка має наразі статус тимчасово окупованої. Крим – це Україна. Таким чином, він (кримчанин) має автоматично стати нерезидентом,
– повідомила юрист громадської ініціативи "КримSOS" Марія Левченко.
Офіційне роз'яснення дало НБУ: перелік документів для здійснення банківських операцій встановлює постанова Нацбанку.
Наразі постанову правозахисники намагаються оскаржити у суді. Попри безпечність процесу здійснення фінансових операцій, постанова Нацбанку обмежує права громадян України.
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