У відомого українського художника вкрали понад сотню картин: з'явились цікаві деталі

В українського художника Івана Марчука зникла 101 картина.

Про це у своєму Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

Влітку 2016-го український художник передав свої роботи для виставки в Іспанії, полотна він, як це й робив раніше, передав своєму агентові.

Проте ані обіцяної виставки, ані своїх робіт Іван Марчук більше не бачив.

Після того, як про злочин повідомили правоохоронцям, знайшовся агент, який нібито пообіцяв повернути "золотий фонд".

Національна поліція відкрила кримінальне провадження.

Апостол також розповів про самого агента Марчука, який підозріло втерся у довіру художника лише впродовж останнього року.

Івану Марчуку зараз 81 рік.

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