Учасникам АТО запропонували "оздоровитись" у нелюдських умовах

У селі Модричі, що на Львівщині, учасники АТО проходять реабілітацію в санаторії без світла, води та туалету.

Директор санаторію "Карпатські зорі" пояснив, що видане скерування бійцям передбачає лише психологічну реабілітацію. За словами учасників АТО, з 40 осіб на таке оздоровлення зважились 7-8.

Два тижні в оздоровчому закладі коштують близько п'ять тисяч гривень з людини, проте для бійців АТО реабілітація безкоштовна. Минулого року Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО уклала договір на понад чотири мільйони гривень із львівським санаторієм.

Будемо вносити зміни в наш наказ, затверджений про відрядження, і виїжджати найближчим поїздом. Скарг безпосередньо на послуги санаторію не надходило. Сьогодні з'ясувалось, що умови не відповідають санітарним вимогам,

– заявив начальник відділу психологічної реабілітації Наталія Грицунь.

Якщо умови в санаторії визнають непридатними для реабілітації бійців, Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО розірве контракт із львівським санаторієм.

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