Учасники блокади прийшли з акцією під стіни Порошенка, вже зводять редут

Близько 14:00 учасники блокади торгівлі з окупантами влаштували віче на Майдані Незалежності. А пізніше рушили під стіни Адміністрації Президента.

Про це повідомив нардеп, один з учасників блокади Семен Семенченко.

За його словами, під стінами у Порошенка вже зводять редут.

Читайте також: Постачання терористів Донбасу грошима перемир'ю не допоможе, – журналіст про блокаду

"На Банковій – тисячі Українців. Ветерани обладнають редут блокади біля головної диспетчерської торгівлі на крові", – написав нардеп.

Нагадаємо, 15 лютого Кабінет міністрів ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі, щоб запобігти» енергетичній кризі» в Україні.



Однак, у штабі блокади переконані, що уряд намагається налаштувати українців проти учасників блокади, залякуючи віяловими відключеннями.