Україна може отримати 100 мільйонів від ЄС для Фонду енергоефективності

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович у телефонній розмові з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що ЄС готовий виділити Україні EUR100 млн для наповнення Фонду енергоефективності.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Марош Шевчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду щодо реформування енергетичного сектора України. Віце-президент Єврокомісії проінформував також про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, наголосивши на необхідності прийняття українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятор у сферах енергетики і комунальних послуг", – мовиться у повідомленні.

Під час розмови також обговорювалися практичні питання співробітництва України та Євросоюзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських і європейських споживачів природним газом.

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Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Володимир Гройсман підкреслив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС,

– зазначили у прес-службі уряду.