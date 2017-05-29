Україна отримає наступний транш МВФ, якщо підніме пенсійний стаж, – експерт

Україна може до кінця 2017 року отримати черговий транш МВФ в розмірі 4,5 мільярдів доларів, якщо покаже прогрес у виконанні чотирьох найбільш важливих реформ. Найлегше буде продемонструвати результати антикорупційної і пенсійної реформ. Хоча представлена урядом пенсійна реформа половинчаста і не вирішує основної проблеми.

Про це сайту "24" повідомив економічний експерт Андрій Новак.

За його словами, після надання в квітні траншу в мільярд доларів МВФ виставив перед Україною 11 так званих маяків, які потрібно виконати для отримання наступного траншу. Наразі Фонд акцентував увагу на чотирьох найбільш важливих реформах: пенсійній, земельній, приватизаційній та антикорупційній.

На думку Новака, найпростіше буде показати прогрес в антикорупційній реформі. Зокрема, початок формування спеціалізованих антикорупційних судів, вважає він, цілком задовольнять МВФ. Також достатньо буде в парламенті прийняти законодавчі акти, які б наблизили земельну реформу.

Що стосується пенсійної реформи, то вже зараз видно, що уряд схиляється до підвищення мінімального пенсійного стажу з подальшим поетапним підвищенням пенсійного віку. Хоча це не повноцінна пенсійна реформа, а половинчаста. Набагато важливішим є перехід на трирівневу пенсійну систему з нинішньої однорівневої солідарної. Але навіть якщо Кабмін підніме мінімальний пенсійний стаж, це буде демонстрація прогресу,

– говорить Андрій Новак.

На переконання економічного експерта, ці малі кроки, вочевидь, будуть позитивно оцінені в МВФ, і вже до кінця 2017 року Україна може отримати черговий транш розміром 4,5 мільярда доларів, і в 2018-му – майже 4 мільярди, як це передбачено програмою. Всі транші, нагадує Андрій Новак, будуть направлені на макроекономічну стабілізацію. Зокрема, на поповнення золотовалютних резервів НБУ і уряду на виконання гострих бюджетних проблем. Насамперед – на поповнення зовнішніх боргів.

Нагадаємо, за підсумками 10-денної роботи в Києві Міжнародний валютний фонд очікує, що Верховна Рада підтримає пенсійну, земельну, приватизаційну та антикорупційну реформи. Такими є вимоги для виділення Україні 5 траншу EFF.