Україна отримає військові кораблі від країн НАТО

Вже невдовзі Військово-морські сили України можуть значно розширити свій військовий потенціал. Адже тривають переговори і щодо передачі Україні кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО.

Зокрема, вже на фінішну пряму вийшли домовленості щодо передачі з боку США десантних кораблів типу Island.

Про це в ефірі Одеського 7 каналу заявив перший заступник Командувача військово-морських сил України Андрій Тарасов. Однак деталі цих домовленостей не розповів, зазначивши, що зараз тривають переговори.

За його словами, кораблі, які можуть передати Україні, вже вийшли з користування в цих країнах, адже на зміну їм прийшли новіші кораблі. Однак вони в повному бойовому стані.

Окрім того, ВМСУ отримають і нові кораблі, які зараз будуються на вітчизняних підприємствах. Зі слів Тарасова мова йде про 4 артилерійські катери типу "Гюрза-М", два десантно-штурмових кораблі, а також одне судно спеціального призначення.

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