Україна пасе задніх в світовому рейтингу швидкості інтернету

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Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету.
Про це пише Укрінформ.
Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах. За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.
Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні. Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.
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В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.
Нагадаємо, Кабмін України схвалив конкурси на 4G на 1800 МГц і 2600 МГц зі стартовою ціною 6,3 мільярда гривень у четвертому кварталі 2017 року.