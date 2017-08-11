16:53
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Моторошна пожежа в центрі столиці. Смертельне ДТП в Китаї
Випуск новин
15:55, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна пасе задніх в світовому рейтингу швидкості інтернету

15:49, сьогодні 336 Читать новость на русском
Україна –
Україна – "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету / 24 Канал

Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету.

Про це пише Укрінформ.

Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах. За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.

Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні. Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.

Читайте також: Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету

В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.

Нагадаємо, Кабмін України схвалив конкурси на 4G на 1800 МГц і 2600 МГц зі стартовою ціною 6,3 мільярда гривень у четвертому кварталі 2017 року.

Теги: Новини України Інтернет Інформаційні технології Рейтинги
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Копачі бурштину заблокували міжнародну трасу на Житомирщині
 17 березня , 18:44
Холодницький побоюється втечі депутата за кордон
10 липня , 01:03
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук