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Україна втрачає валютну виручку через погану роботу "Укрзалізниці"

11:04, сьогодні 126 Читать новость на русском
"Метінвест" / csrjournal.com

Гірничо-збагачувальні комбінати групи "Метінвест" звернулися до в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова з проханням посприяти забезпеченню вагонами парку "Центру транспортної логістики" підприємств ГМК в запланованому обсязі.

Про це йдеться в листі, підписаному керівниками Центрального,Північного та Інгулецького ГЗКів, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Як наголошується в документі, при заявленій до перевезення парком ЦТЛ залізорудній сировині на експорт і внутрішній ринок в обсязі 4141 вагон фактично на підприємства було подано всього 695 вагонів (16,7% від плану).

Зокрема, за ІнГЗК у напрямку Ужгород – Словаччина було заявлено 378 вагонів, а забезпечено 0 вагонів. У напрямку Чоп – Чехія із заявлених 162 вагонів забезпечено 10, у напрямку МТП "Південний" заявлено 486 вагонів, забезпечений 31 вагон, на Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заявлено 572 вагони, забезпечено 105 вагонів.

По Центральному ГЗК у напрямку Ужгород – Словаччина було заявлено 540 вагонів, забезпечено 176 вагонів, у напрямку Батьово – Угорщина заявлено 54 вагони, забезпечено 0 вагонів, у напрямку Чоп – Чехія/Угорщина заявлено 165 вагонів, забезпечено 55 вагонів, у напрямку Ізов – Польща заявлено 378 вагонів, забезпечено 55 вагонів, у напрямку Рені заявлено 270 вагонів, забезпечено 53 вагони.

Водночас Північний ГЗК не отримав жодного вагона ЦТЛ із заявлених 1 026 в напрямку Словаччини та Польщі.

"Через ситуацію, що склалася втрати валютної виручки для України через недовантаження ГЗК "Метінвест" покупцям у Європі за першу декаду склали близько 11 млн дол. Також під загрозою невиконання графік формування суднової партії в порту Південний (втрати валютної виручки в серпні можуть скласти більше 3,5 млн дол.). Крім того, має місце зрив відвантаження залізорудної сировини на адресу металургів Маріуполя – під загрозою виконання виробничих програм і виконання експортних контрактів щодо поставок металопродукції", – йдеться в листі.

Керівники ГЗК наголошують, що з метою недопущення подальшого зриву поставок залізорудної сировини в серпні відповідно до укладених договорів комбінатам необхідно проводити відвантаження ЗРС у вагонах парку ЦТЛ в обсязі не менше 6 маршрутів щодоби, що відповідає узгодженим на серпень 2017 року плану перевезень.

Як повідомлялося, 10 серпня президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив про те, що філія УЗ "Центр транспортної логістики"відверто саботує роботу криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів, що ставить під загрозу виконання експортних контрактів.

Теги: Укрзалізниця металургія Міністерство промислової політики вугільна промисловість
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