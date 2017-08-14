Українські хірурги провели унікальну операцію, яку не наважуються робити у світі

Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку.

Про це повідомляє ТСН.

Хірурги створили комп'ютерну модель пухлини, аби бачити, де вона розташована та до яких частин мозку торкається. Така модель – навігаційна карта для комп'ютерної системи та лікаря. Вона з точністю до півміліметра дає змогу боротися з пухлиною.

А от для самої боротьби обрали незвичайний метод. До цього його не застосовували навіть у світі. В одній операції поєднали одразу три технології: ендоскопію, комп'ютерну навігацію та лазер.

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Поки що ці технології не поєднував жоден хірург у світі. Результат навіть перевершив очікування. Крові під час операції фактично не було. Завдяки чому пацієнта і перевезли з операційної в загальну палату.