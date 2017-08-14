01:11
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль
Випуск новин
23:50, 13 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Українські хірурги провели унікальну операцію, яку не наважуються робити у світі

00:05, сьогодні 582 Читать новость на русском
Українські хірурги провели унікальну операцію
Українські хірурги провели унікальну операцію / vinnitsa.oxford-med.com.ua

Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку.

Про це повідомляє ТСН.

Хірурги створили комп'ютерну модель пухлини, аби бачити, де вона розташована та до яких частин мозку торкається. Така модель – навігаційна карта для комп'ютерної системи та лікаря. Вона з точністю до півміліметра дає змогу боротися з пухлиною.

А от для самої боротьби обрали незвичайний метод. До цього його не застосовували навіть у світі. В одній операції поєднали одразу три технології: ендоскопію, комп'ютерну навігацію та лазер.

Читайте також: Китайські вчені винайшли ефективний метод лікування наркоманії

Поки що ці технології не поєднував жоден хірург у світі. Результат навіть перевершив очікування. Крові під час операції фактично не було. Завдяки чому пацієнта і перевезли з операційної в загальну палату.

Теги: Новини України Лікування Новини Києва Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
13 серпня, 22:20 Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
Ukrainer 3560
Головні новини 13 серпня: сутички на Марші рівності в Одесі та стояча поїздка
13 серпня, 22:01 Головні новини 13 серпня: сутички на Марші рівності в Одесі та стояча поїздка "Укрзалізницею"
874
Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
13 серпня, 21:05 Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
Наталія Косякова 1733
Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці
13 серпня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці
1935
Вы все еще думаете, что Путин идиот?
13 серпня, 19:03 Вы все еще думаете, что Путин идиот?
Юрий Касьянов 18599
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Дмитро Ступка похрестив доньку: фото
27 червня , 17:09
В питанні окупації Донбасу та підтримки тероризму Росією є юридична колізія, – Найєм
 2 березня , 23:26
Ім'я Павла Шеремета з’явиться на Меморіалі журналістам у Вашингтоні
 24 травня , 13:25
Російський суд продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенка
26 квітня , 17:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук