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Українські міста можуть заробити до 10 мільярдів гривень

12:39, сьогодні 438 Читать новость на русском

В Україні запроваджують систему електронної оплати проїзду, яка може суттєво підвищити надходження до міських бюджетів.

В одному з львівських трамваїв почала діяти безконтактна форма оплати. Потрібен лише додаток на смартфоні,який зможе прочитати к'юар код у транспорті.

Протягом року у Львові має запрацювати система оплати електронним квитком. Готуються й інші міста. Пасажирів змусять придбати електронну картку. Поповнювати її можна буде через термінали та каси.

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Картка діятиме в усіх видах міського транспорту. Проте невідомо, від чого залежатиме вартість проїзду. Від часу чи відстані.

Сьогодні не всі міста до цього готові. Я знаю частину мерів, які не хочуть цього робити. Економічний ефект для бюджету міст може становити за перші два роки близько 10 мільярдів гривень,
– розповів ініціатор законопроекту з фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

Зараз міській владі треба закупити обладнання, зокрема електронні компостери, які зчитуватимуть інформацію. Чиновники поки не можуть порахувати, скільки на це піде грошей.

А пільговиків забезпечать спеціальними картками, які дозволять їм їздити в громадському транспорті безкоштовно.

Теги: Україна е-квиток Законодавство Міністерство інфраструктури Львів
Джерело: 24 Канал
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