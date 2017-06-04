Українські політики попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром

Сотні людей прийшли до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, щоб попрощатися з Кардиналом Любомиром Гузаром. Помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого прийшли політики та державні діячі. Зокрема, Президент України та прем'єр-міністр.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі. Петро Порошенко прибув на прощальну церемонію з першою леді. Президент України відзначив роль Любомира Гузара в суспільному та політичному житті України. Його слово відігравало важливу роль і в захисті української волі, свободи, територіальної цілісності та українського суверенітету,

– зазначив Петро Порошенко. Попрощався з Блаженнішим Любомиром Гузаром і Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який разом із головою Української греко-католицької церкви Віталієм Шевчуком провели вечірнє богослужіння. Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир Гузар. 3 червня кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару.



4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter