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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські політики попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром

20:04, сьогодні 464 Читать новость на русском

Сотні людей прийшли до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, щоб попрощатися з Кардиналом Любомиром Гузаром. Помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого прийшли політики та державні діячі. Зокрема, Президент України та прем'єр-міністр.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Петро Порошенко прибув на прощальну церемонію з першою леді. Президент України відзначив роль Любомира Гузара в суспільному та політичному житті України.

Його слово відігравало важливу роль і в захисті української волі, свободи, територіальної цілісності та українського суверенітету,
– зазначив Петро Порошенко.

Попрощався з Блаженнішим Любомиром Гузаром і Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який разом із головою Української греко-католицької церкви Віталієм Шевчуком провели вечірнє богослужіння.

Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир Гузар. 3 червня кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару.

4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.

Теги: Україна Київ УГКЦ Філарет Петро Порошенко Любомир Гузар Втрати
Джерело: 24 Канал
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