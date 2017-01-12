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Український мобільний оператор піднімає ціни на свої тарифи

17:08, сьогодні 11682 Читать новость на русском
Український мобільний оператор піднімає ціни на свої тарифи

З 1 лютого 2017 року мобільний оператор "Київстар" піднімає ціни на ряд своїх тарифних планів.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, припиняють діяти тарифні плани "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" та "Все за 150". Абоненти зазначених тарифних планів безкоштовно і автоматично будуть переведені на тарифні плани "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" і "Все за 175" відповідно.

Відтак абонентська плата на нових тарифних планах зросте від 5 до 25 гривень, в той же час кількість інтернет-трафіку, дзвінків на інших операторів і інших послуг також збільшиться, пообіцяли в компанії.

Також з 12 січня "Київстар" закриває тарифні плани "Київстар Дзвінки", "Київстар Дзвінки. Регіон 1", "Київстар Дзвінки. Регіон 2", "Київстар Дзвінки +" і ряд інших старих тарифів на нинішню лінійку тарифних планів "Розмови" і " онлайн ".

До слова, з лютого для більшості українців зросте ціна на телебачення.

Теги: Україна мобільні пристрої Тарифи Інтернет
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