Українці почали називати своїх дітей дуже незвичними іменами

У київському РАГСі розповіли, які імена дають громадяни України своїм немовлятам.

Про це розповіла начальник Солом'янського районного РАГСу Олена Бондар, пише "Сегодня".

Українці почали називати дітей доволі незвичними та навіть химерними іменами.

Наприклад, у Києві зареєстрували свідотства про народження з іменами: Ельза, Рута, Ілай, Сальвіана, Ло СіОрфеас, Олівія, Тея, Глорія, Леон, Мустафа, Трифон, Леонардо, Лукаш, Яшміна, Квітослава, Шахар та інші.

А наприкінці 2016-го співробітники київського РАГСу зареєстрували народження дівчинки на ім'я Україна.

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Додамо, український закон дозволяє змінювати ім'я скільки завгодно разів. За першу зміну імені треба заплатити 5 гривень державного мита, а всі наступні – 51 гривню.