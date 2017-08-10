Українці стали менше їсти м’яса

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Наприклад, у 2013 році в середньому одна людина споживала 62 кілограми м'ясних продуктів. А в 2016-му ця цифра знизилася на 6 кілограмів – до 56-ти.
Дані наводить Державна служба статистики, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з "1+1".
Така тенденція відбувається через здорожчання цього продукту.
У великих столичних супермаркетах телятина коштує від 120 гривень до 140 гривень за кілограм, свинина – від 130 гривень до 150 гривень. На ринках ціни на 10-15 гривень нижчі за магазинні. Загалом, за останні півроку ціни на м'ясо зросли на 20%.
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Експерти кажуть, що м'ясо подешевшає до осені, але не суттєво. Вартість свинини впаде на 3-5% (на 4-6 гривень), яловичини – на 10% (на 12-14 гривень). А ось м'ясо птиці дешевшати, принаймні поки що, не буде.