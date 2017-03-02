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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Українців визнали найкращими на головному етнопараді Австралії

15:31, сьогодні 344 Читать новость на русском

Наші земляки виграли у всіх номінаціях параду "Pako Festa-2017".

Свято відбувається в місті Джілонг у штаті Вікторія. Його проводять уже 30 років поспіль. Українську культуру представляв танцювальний колектив "Легенда".

З національною символікою та в костюмах, вони пройшлись центральною вулицею міста. А народний український танок своїм колоритом найбільше припав до душі відвідувачам фестивалю.

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Теги: Україна Австралія Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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