Українців визнали найкращими на головному етнопараді Австралії
15:31, сьогодні 344 Читать новость на русском
Наші земляки виграли у всіх номінаціях параду "Pako Festa-2017".
Свято відбувається в місті Джілонг у штаті Вікторія. Його проводять уже 30 років поспіль. Українську культуру представляв танцювальний колектив "Легенда".
З національною символікою та в костюмах, вони пройшлись центральною вулицею міста. А народний український танок своїм колоритом найбільше припав до душі відвідувачам фестивалю.
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Джерело: 24 Канал
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