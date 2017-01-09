Українцям перерахували тариф на опалення: скільки доведеться тепер платити

Українцям, які не мають будинкового лічильника тепла, почали перераховувати тариф за новою формулою. Лише в столиці суму у платіжках зменшили майже на третину. Тож за рахунок чого така щедрість обленерго і чому чиновники раніше не зменшили тарифи.

Перші платіжки за опалення цієї осені шокували не лише українців, але і уряд. Там вирішили перерахувати тариф за новою методикою.

В Україні тарифи на опалення розраховують двома способами. В багатоповерхівках без лічильників встановили норму споживання – наприклад, для киян це 32,97 гривні за 1 квадратний метр. В будинках з лічильниками платять за фактичну кількість отриманого тепла – 1416 гривень за одну гігакалорію.

І жителі цих помешкань як раз і отримали менші суми. Після перерахунку цифри в платіжках в середньому зменшились на 30%.

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А от про нестачу заговорили в "Київенерго". В них лише за жовтень вийшла різниця в нарахуваннях на 47 мільйонів гривень. Після перерахунку за листопад киянам платіжки взагалі виставили на 70 мільйонів менше, ніж планували. Та чому вартість розрахунку опалення за цими двома методиками така разюча – пояснити не змогли.

У Національній комісії з енергетики, яка і затверджує тарифи, пояснювати де була схована "секретна складова", теж не схотіли.

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Якщо лічильник фіксує вже подане у будинок тепло, то у формулі норми споживання – купа змінних, кажуть експерти. В першу чергу, на розрахунок впливає погода. Таке нововведення затвердив Кабмін минулої осені. У формулу закладена середня температура за місяць. Якщо вона нижче відповідного показника, то тариф збільшують – мовляв, використовують більше палива. І навпаки.

Крім того, впливає на тариф і кількість опалювальних днів. Особливо це відчутно у жовтні та квітні, коли батареї по факту холодні, а за паперами – ще опалювальний сезон. Також впливають і втрати тепла у дірявих мережах.

Урядовці ж обіцяють до кінця цього року встановити лічильники майже в усіх багатоповерхівках.

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