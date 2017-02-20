Українцям перерахують субсидії через подорожчання світла

Розмір субсидій, які нараховують органи соціального захисту в якості часткової компенсації вартості комунальних послуг, в березні буде переглянутий і перерахований у зв'язку з плановим підвищенням тарифів на електроенергію.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

У березні 2017 року проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв'язку з плановим підвищенням цін на електроенергію. При цьому різниця, обумовлена зміною тарифів на тепло, буде компенсована,

– мовиться у повідомленні уряду.

Зазначається, що перерахунок субсидій здійснюється органами соціального захисту населення автоматично після завершення опалювального сезону без додаткового звернення громадян.

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Доплата буде проведена через особові рахунки громадян в теплопостачальних організаціях, які зобов'язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію в платіжці,

– наголошується в повідомленні Кабміну.