"Укрзалізниця" може підвищити і знизити вартість квитків на деяких напрямках

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В "Укрзалізниці" ймовірне подорожчання квитків на потяги на популярних напрямках на 25%.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Він зазначив, що "Укрзалізниця" не проводитиме загальну індексацію вартості квитків, наприклад, на 20% на всі напрямки. Це буде зроблено вибірково на деяких напрямках.
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Там, де необґрунтовано низькі ціни, вони будуть значно підвищені, на 15-25%. По інших напрямках, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін,
– пояснив Кравцов.
Він додав, що подорожчання можливе на напрямках, які користуються значним попитом у пасажирів, щоб рівномірніше розподілити по днях пасажиропотік.
"Наприклад, це може бути на такому значно завантаженому напрямку як Київ- Одеса. Але на менш завантаженому, наприклад, Одеса - Херсон може статися здешевшання", – пояснив голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".
Водночас він зазначив, що можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де існує висока конкуренція з іншими видами транспорту.