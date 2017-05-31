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"Укрзалізниця" може підвищити і знизити вартість квитків на деяких напрямках

11:08, сьогодні 290 Читать новость на русском
Проїзд у деяких поїздах може подорожчати, а в деяких – здешевшати
Проїзд у деяких поїздах може подорожчати, а в деяких – здешевшати / Експрес

В "Укрзалізниці" ймовірне подорожчання квитків на потяги на популярних напрямках на 25%.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Він зазначив, що "Укрзалізниця" не проводитиме загальну індексацію вартості квитків, наприклад, на 20% на всі напрямки. Це буде зроблено вибірково на деяких напрямках.

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Там, де необґрунтовано низькі ціни, вони будуть значно підвищені, на 15-25%. По інших напрямках, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін,
– пояснив Кравцов.

Він додав, що подорожчання можливе на напрямках, які користуються значним попитом у пасажирів, щоб рівномірніше розподілити по днях пасажиропотік.

"Наприклад, це може бути на такому значно завантаженому напрямку як Київ- Одеса. Але на менш завантаженому, наприклад, Одеса - Херсон може статися здешевшання", – пояснив голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

Водночас він зазначив, що можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де існує висока конкуренція з іншими видами транспорту.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Транспорт
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