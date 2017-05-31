В ДФС пояснили, за яких умов брендові іноземні товари не пропустять в Україну

Товар відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, можуть не пустити в Україну за умови звернення правовласників або їхніх представників.

Про це заявив Директор Департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко, коментуючи інформацію щодо заборони на ввезення товарів відомих брендів, пише УНІАН.

"Такі обмеження застосовуються лише у разі, якщо продукція є контрафактною, або її походження не вдалося встановити", – поясни він.

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У випадку контрафактності – товар не потрапить до України. Однак, якщо порушень прав інтелектуальної власності правовласника не буде – український покупець таки отримає свій товар.

Василенко зазначив, що усі надходження проходять обов’язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити, чи є товар оригінальним.

До того ж Василенко спростував інформацію про те, що нібито митниця заборонить фізичним особам ввозити в Українц товари, права на які заявлені в митному реєстрі.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.



Зокрема, це стосуєтсья таких брендів як Levi's, Аdidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Bacardi, Baileys, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Coca-Cola, Contex, Fanta, Gillette, Hyundai, iPhone, Lexus, Marlboro, Nemiroff, Nivea, Nokia, Panasonic, Philips, Red Bull, Roshen, Samsung та інших.



Згодом з’явилася інформація, що українська митниця вже почала затримувати при проходженні контролю техніку Meizu та Xiaomi. Усе тому, що власники цих торгових марок звернулися до митниці із заявою про порушення прав.