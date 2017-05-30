В ГПУ пояснили причину обшуків у компанії-розробника ПЗ для е-декларування

В Генпрокуратурі України підтвердили, що у вівторок, 30 травня, на підставі ухвал суду прокуратура Київщини спільно зі співробітниками ДФС в Київській області провели низку обшуків в компанії "Міранда". Зазначимо, що компанія була розробником програмного забезпечення для електронного декларування в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Окрім того, там заявили про проведення обшуків за місцем проживання колишнього директора та бухгалтера вказаного товариства "з метою фіксації доказів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження". Зазначимо, що екс-керівником "Міранди" є Юрій Новиков.

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В ГПУ пояснили, що обшуки проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за статтями "службове підроблення", "ухилення від сплати податків, зборів "обов'язкових платежів" КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що колишній директор вказаного товариства, отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорів, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України,

– мовиться у повідомленні ГПУ.

Там наголосили, що під час перерахунку коштів до держбюджету України не надійшло обов’язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Правоохоронці з’ясували, що отримані кошти нерезидентом України були переведені в готівку та використовувались не за призначенням.

"Також товариство, відповідно до укладених договорів, мало самостійно розробити систему електронного декларування для НАЗК, втім колишній директор товариства залучив до цієї роботи викладача та молодих спеціалістів одного з вищих навчальних закладів м. Києва. За зроблену роботу із сімох залучених молодих фахівців кошти отримали лише дві людини", – повідомили в ГПУ.

Там також нагадали, що прокуратура Київщини повідомила екс-директору товариства про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 30 травня в офісі компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларування, та в квартирі екс-керівника Юрія Новикова правоохоронці проводили обшуки.



Юрій Новиков підозрюється в ухиленні від сплати податків і внесення неправдивих даних в офіційну документацію.