В Києві вшановують загиблих Героїв Небесної сотні
11:47, сьогодні 234 Читать новость на русском
В центрі Києва почалась панахида в пам’ять Героїв Небесної сотні.
На алеї Героїв Небесної Сотні вже розпочалась панахида за загиблими активістами Євромайдану, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.
Там зібралось декілька сотень людей. Вони покладають квіти, підпалюють лампадки та моляться. Напередодні священнослужителі провели молебень за загиблими.
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Також люди співають на алеї народні патріотичні пісні та розгорнули величезний прапор. В Києві панахида буде проводитись протягом усього дня , тож кожен може прийти та вшанувати пам'ять полеглих активістів Євромайдану.
Джерело: 24 Канал
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