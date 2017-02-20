В Києві вшановують загиблих Героїв Небесної сотні

В центрі Києва почалась панахида в пам’ять Героїв Небесної сотні.

На алеї Героїв Небесної Сотні вже розпочалась панахида за загиблими активістами Євромайдану, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.

Там зібралось декілька сотень людей. Вони покладають квіти, підпалюють лампадки та моляться. Напередодні священнослужителі провели молебень за загиблими.

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Також люди співають на алеї народні патріотичні пісні та розгорнули величезний прапор. В Києві панахида буде проводитись протягом усього дня , тож кожен може прийти та вшанувати пам'ять полеглих активістів Євромайдану.