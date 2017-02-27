В МВФ не планують розглядати українське питання найближчим часом

У порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутнє.

Розклад засідань розміщений на сайті МВФ.

На порядку денному МВФ стоїть лише одне питання – аналіз макрофінансової ситуації. До вже сформованого розкладу роботи Ради директорів фонду не внесли питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.

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До слова, Міністерство фінансів України впевнене в отриманні чотирьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2017 році