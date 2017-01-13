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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В НБУ пояснили, чому різко впала гривня

10:56, сьогодні 1246 Читать новость на русском
НБУ
НБУ / Getty Images

Зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності, який, зокрема полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур – основного джерела валюти в осінні місяці.

Так ситуацію на ринку прокоментував заступник глави Нацбанку Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

В таких умовах Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань і має достатньо інструментів для цього,
– сказав заступник глави НБУ.

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Відтак, з цією метою Нацбанк оголосив про проведення в п'ятницю, 13 січня, аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до 100 млн. дол.

Теги: Україна гроші Аукціон НБУ Гривня Долар-Гривня Курси валют
Джерело: 24 Канал
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