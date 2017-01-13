В НБУ пояснили, чому різко впала гривня

Зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності, який, зокрема полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур – основного джерела валюти в осінні місяці.

Так ситуацію на ринку прокоментував заступник глави Нацбанку Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ. В таких умовах Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань і має достатньо інструментів для цього,

– сказав заступник глави НБУ. Читайте також: Курс валют на 13 січня: долар і євро стрімко повзуть вгору Відтак, з цією метою Нацбанк оголосив про проведення в п'ятницю, 13 січня, аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до 100 млн. дол.

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