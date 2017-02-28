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В СБУ "зачистили" співробітників, які затримували "діамантових прокурорів", – Трепак

21:04, сьогодні 596 Читать новость на русском
СБУ
СБУ / Фото з відкритих джерел

З посади звільнили заступника начальника главку "К" СБУ Дмитра Нескромного, який керував затримання одного з "діамантових прокурорів".

Про це у Facebook написав колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак.

Він зазначив, що таке рішення прийняли за поданням першого заступника голови СБУ – начальника главку"К" Павла Демчини.

Полковник Нескоромний як тодішній мій заступник керував операцією по затриманню одного з "діамантових прокурорів". Влітку минулого року його спочатку фактично відсторонили від виконання службових обов’язків (як у свій час мене), а зараз звільнили з посади з виведенням в розпорядження керівника СБУ,
– написав Трепак.

За його словами, минулого року було також звільнено з посади співробітника СБУ, який був старшим групи, що проводила обшук у Олександра Корнійця.

Таким чином вчорашнє рішення тепер формально (бо фактично це було зроблено раніше) завершило повну "зачистку" кола співробітників СБУ, які мали відношення до реалізації справи "діамантових прокурорів",
– заявив Трепак.

Він також вважає, що Демчина "виконав свої зобов’язання перед Шокіним", за генпрокурорства якого під кадрову зачистку потрапили слідчі і прокурори, які розслідували справу "діамантових прокурорів".

Щось мені підказує, що наразі цікаві процеси відбуваються і з самою справою "діамантових прокурорів". Підозріло тихо йде її розгляд,
– зауважив Трепак.

Читайте також: "Діамантовий прокурор": чи загрожує Корнійцю четверте кримінальне провадження

Теги: Україна СБУ Корупція
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