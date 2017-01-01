В Україні дорожчає алкоголь і цигарки та з'явиться платне ТБ

Від сьогодні, 1 січня 2017 року, в Україні зростуть акцизи на етиловий спирт на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольну продукцію – на 12%. Подорожчають і цигарки – акциз на тютюнові вироби підвищиться на 40%.

За підрахунками експертів, вартість півлітрової горілки подорожчає на 10-15 гривень. А за сигарети, які в середньому коштували 18-22 гривень, подорожчають на 4-6 гривень. Читайте також: Як змінились алкогольні смаки українців Крім того, з цього року вступають в силу зміни до закону України про телебачення і радіомовлення. Тож тепер українці платитимуть за перегляд телеканалів. Згідно з законодавством, українські медіагрупи отримують право вимагати від операторів платного ТБ плату за мовлення каналів в їх мережах.

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