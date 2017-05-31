В Україні віджимають лотерейний бізнес для компанії "велотренера", – екс-віце-прем'єр

Міністерство фінансів пролобіювало, щоб на лотерейному ринку України залишилась одна компанія з сумнівним власником.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив політик, та колишній віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко.

"Зараз цікава історія вибору для прем'єр-міністра, оскільки Мінфін очевидно пролобіював, щоб тільки ключовий гравець лотерейного ринку залишився на ринку. Він у нас фактично один легальний – це Українські національні лотереї (УНЛ). Цей гравець сумнівно позбавив інших права працювати. Будь-яка монополія, як Національні лотереї – це шлях в нікуди", – заявив політик.

За словами Томенка, схоже, що саме юристи УНЛ написали Мінфіну умови ліцензування лотерей. Екс-нардеп зазначає, що ці умови заводять під будь-яку лотерею гральний бізнес, створюють жорстку монополію та роблять фактично кешеву історію. "Це коли раз в рік лотерейний бізнес контактуєте з Мінфіном, а з податковою нічого не робить".

"І найважливіше питання, що хто кінцевий власник компанії, якій це вигідно".

Томенко каже, що кінцевий власник УНЛ – тренер з велоспорту, який живе на кілька тисяч гривень. "Навряд хтось повірить, що в цій країні мережею в майже 5000 точок, яка робиться разом з владою, може опікуватися такий власник".

На мою думку, якщо Гройсман це підписує, то він учасник цієї афери, де в тінь виводяться десятки мільярдів гривень. Я вважаю, що цю аферу треба зупинити. У нас є закон, вносьте зміни до закону. Не відновлюйте гральний бізнес, а упорядковуйте лотерейну діяльність, повертайте конкуренцію. Щонайменше повинно бути 3-4 гравці на ринку,

– заявив він.

Колишній віце-прем'єр-міністр додав, що сподівається, що прем'єр Гройсман не стане учасником цієї грандіозної афери вимивання коштів через легалізований гральний бізнес.

Зазначимо, Міністерство фінансів України розробило умови отримання ліцензій для лотерейного бізнесу. Як пише газета "Дзеркало тижня", проект ліцензування лотерейного ринку від Мінфіну може легалізувати гральний бізнес, який заборонений в Україні з 2009 року.

У проекті ліцензійних умов немає чіткого розмежування між лотереєю Тото і букмекерством. А останнє віднесено до азартних ігор і заборонено в Україні.

За словами експерта з лотерейної тематики Зоряни Топорецької чиновники Мінфіну пропонують дозволити гральні зали з терміналами ЛТС (лотерейні термінали самообслуговування). При цьому відомство Данилюка не вимагає сертифікації програмного забезпечення.

Нагадаємо, всього на українському ринку державних лотерей працює 3 компанії – УНЛ (Українська національна лотерея), "Патріот" і М.С.Л. (Молодьспортлото). З вересня 2015 М.С.Л. і "Патріот" потрапили до списку санкцій компаній в Україні.



Головний аргумент, який використовувало СБУ, щоб занести М.С.Л. в санкційний список – лист 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. У 2012 році М.С.Л. запропонувала Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером вказало "Альфа-банк".



Сам банк і тоді, і зараз не був в структурі власності компанії. Єдині фінансові відносини М.С.Л. і "Альфа-Банк" – це звичайний кредит. Пізніше СБУ відмовилася від своїх претензій до М.С.Л, але компанія залишилася в списку санкцій.



Компанія УНЛ сьогодні залишилася монополістом на ринку. Тільки проти неї не ввели санкції, незважаючи на визнання нею співпраці з фірмами, які СБУ звинувачує в підтримці терористів.



Власником "Української національної лотереї" (УНЛ), компанії із статутним капіталом у 268 млн грн, у 2016 році став тренер велоспорту Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи – Роман Зеньо.