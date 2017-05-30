В Україні вируватиме негода: перелік областей

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Ввечері 30 травня та весь день 31 травня на більшості території України пануватиме негода – вируватимуть грози та небезпечно сильні пориви вітру.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Так до кінця доби 30 травня негода вируватиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях.
31 травня на погіршення погодніх умов варто очікувати у в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.
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Надзвичайники додали, що грози подекуди супроводжуватиме град. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 м/с.