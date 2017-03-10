В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ

10 березня в українському ефірі з’явилося нове радіо із позивним – радіо МАКСИМУМ. Нова радіостанція з’явилася внаслідок ребрендингу Радіо 24.

Рішення про перезапуск радіостанції є правильним і своєчасним. У цьому впевнений генеральний директор радіо МАКСИМУМ Роман Андрейко.

"Раніше в ефірі Радіо 24 переважали новини та інформаційні програми. Але в минулому році ми почали активно змінюватися – з’явилося ранкове і вечірнє шоу, ефір став енергійнішим, позитивним, – сказав він. – В якийсь момент стало ясно, що попередня назва вже не відповідає нашій суті. Тому зміна назви – це логічний крок. Тепер радіо МАКСИМУМ – це максимум музики, максимум цікавої інформації, максимум енергії для твого успіху!"

Ранкове та вечірнє шоу, які стартували наприкінці минулого року, продовжують звучати на МАКСИМУМ. Музичне наповнення оновленої радіостанції – це вдалий мікс форматів АС і СHR – сучасна популярна музика для дорослих, основу музичного наповнення становлять найпопулярніші хіти, які визначаються за допомогою чартів. Тому в ефірі радіо МАКСИМУМ звучать тільки улюблені і перевірені українські і закордонні хіти. Також слухачі отримуватимуть максимумальну кількість музики без реклами – 100 хвилин без реклами щодня! На сьогодні це рекорд серед усіх українських радіостанцій.

"Наші слухачі – це енергійні, впевнені в собі люди, які ведуть активний спосіб життя, мають широке коло інтересів, знають, чого хочуть і бажають досягати своїх цілей, – пояснив продюсер радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – А радіо МАКСИМУМ – це друг, який завжди поруч, який підтримає, розважить, надихне і додасть впевненості!"

Змін зазнав і сайт radio24.ua, він переїхав на нову адресу – maximum.fm – і поступово переходить від новинного формату до інформаційно-пізнавального. Історії успіху, українські виконавці і їх нові хіти, автоновинки, технології та багато іншого – вже скоро! Живи на МАКСИМУМ!