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В українських сховищах залишилось критично мало природного газу

12:50, сьогодні 1147 Читать новость на русском
В українських сховищах залишилась критична кількість природного газу
В українських сховищах залишилась критична кількість природного газу / utg.ua

В українських сховищах залишилося 8,6 мільярда кубів газу, за тиждень запаси скоротилися на 4,8%.

З 11 по 18 лютого запаси скоротилися на 4,8%, або на 436 мільйонів кубічних метрів, – до 8,608 мільйярдів кубічних метрів з 9,044 мільйярдів кубічних метрів. Про це повідомляє Уніан, з посиланням на дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 18 лютого зі сховищ відібрано 46,01 мільйонів кубічних метрів газу. У вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом та електроенергією.

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Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менш як 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярдів кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільйярдів кубічних метрів.

Теги: Україна Енергетика
Джерело: 24 Канал
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