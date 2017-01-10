В Януковича арештували 1000 пляшок елітного алкоголю

Приблизно тисячу пляшок елітного алкоголю в резиденції Межигір'я, які колись належали екс-президенту Віктору Януковичу, арештував суд .
Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 16 грудня 2016 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.
Арешт на спиртне накладено в рамках розслідування про відчуження у держави цього майнового комплексу.
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Нагадаємо, раніше бізнесмен, власник винної крамниці в Лондоні, Євген Чичваркін заявив, що дві пляшки елітного алкоголю з Межигір'я були вкрадені і перепродані в Лондоні.
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