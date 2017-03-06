Вчинок, гідний поваги: демобілізований офіцер віддав свою річну зарплату на потреби бійців

Старший лейтенант Анатолій цілий рік не знімав свою зарплату офіцера Збройних сил України, після чого ці гроші передав волонтерам на потреби бійців на передовій.

Історію про це поширив волонтер Роман Сініцин. За його словами, прізвище і компанію, де працює демобілізований боєць, називати не можна.

Загалом на картці виявилося 80 тисяч гривень. За ці гроші "Народний тил" купив п’ять шифрованих рацій Hytera для бійців Української добровольчої армії в Авдіївці. На решту коштів планують купити приціл для бійців.

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