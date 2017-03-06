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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Вчинок, гідний поваги: демобілізований офіцер віддав свою річну зарплату на потреби бійців

12:52, сьогодні 373 Читать новость на русском
Рації для бійців УДА
Рації для бійців УДА / Фото із соцмереж

Старший лейтенант Анатолій цілий рік не знімав свою зарплату офіцера Збройних сил України, після чого ці гроші передав волонтерам на потреби бійців на передовій.

Історію про це поширив волонтер Роман Сініцин. За його словами, прізвище і компанію, де працює демобілізований боєць, називати не можна.

Загалом на картці виявилося 80 тисяч гривень. За ці гроші "Народний тил" купив п’ять шифрованих рацій Hytera для бійців Української добровольчої армії в Авдіївці. На решту коштів планують купити приціл для бійців.

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Теги: Україна Волонтери Війна на Донбасі Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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