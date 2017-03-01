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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Від сьогодні в Україні зросли ціни на алкоголь

09:58, сьогодні 266 Читать новость на русском

Підвищення цін було заплановане ще наприкінці минулого року, коли Верховна Рада підняла акцизний збір на алкогольну продукцію.

Таким чином депутати намагалися підвищити доходи в державний бюджет. Проте фахівці підозрюють, що подібні рішення можуть загнати галузь в тінь.

80 гривень за пляшку: саме стільки відтепер доведеться викласти українцям, які бажають пропустити чарку-другу. Наприкінці минулого року парламент проголосував за 20% підняття акцизного збору на горілчану продукцію. Відтепер найдешевша пляшка 0,5 літрів подорожчає аж на 11 гривень.

Своє рішення народні обранці пояснили боротьбою за здоров'я нації та бажанням наповнити діряву скарбницю – плюс півтора мільярда гривень у бюджет на цей рік. Однак експерти оптимізму не поділили.

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З 2008 року об'єми виробництва продукту скоротилися втричі. І проблема в тім, що шаленими темпами розвивається тіньовий ринок. І підвищення акцизу тільки поглибить цю проблему.

Але й це не всі нюанси справи, адже деякі виробники в гонитві за прибутком не цураються продавати "палений" алкоголь, який коштує набагато дешевше.

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Теги: Україна гроші алкоголь
Джерело: 24 Канал
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