Відомий український боксер перетворився на черепашку-ніндзя

Олімпійський чемпіон василь Ломаченко приміряв "панцир" і розповів, з ким би хотів зустрітись в ринзі.

Чемпіон світу у другій легкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко показав свій незвичний костюм для тренувань.

У своєму Instagram він розмістив фото та відео, як тренується у костюмі черепашки-ніндзя.

????? черепахи вперёд ?@aguileraeddie thank you for the custom training clothes A post shared by Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) on Mar 10, 2017 at 11:21pm PST

"За спиною вчитель Сплінтер контролює процес", – жартівливо він підписав свій відеоролик.

За спиной Учитель Сплинтер контролирует процесс? A post shared by Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) on Mar 10, 2017 at 11:30pm PST

А в наступному дописі Ломаченко позначив ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора і написав, що "черепаха-нінздя" чекає на нього в рингу.

@thenotoriousmma ???vs?? A post shared by Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) on Mar 11, 2017 at 1:46am PST

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