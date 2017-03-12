Відомий український боксер перетворився на черепашку-ніндзя

Олімпійський чемпіон василь Ломаченко приміряв "панцир" і розповів, з ким би хотів зустрітись в ринзі.
Чемпіон світу у другій легкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко показав свій незвичний костюм для тренувань.
У своєму Instagram він розмістив фото та відео, як тренується у костюмі черепашки-ніндзя.
"За спиною вчитель Сплінтер контролює процес", – жартівливо він підписав свій відеоролик.
А в наступному дописі Ломаченко позначив ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора і написав, що "черепаха-нінздя" чекає на нього в рингу.
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