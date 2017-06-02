Використовуючи список санкцій, в Україні вирішили зачистити ринок лотерей, – експерт

Використовуючи список санкцій, влада вирішила "зачистити" ринок лотерей, прибравши з нього конкурентів і зіграти в "монопольку".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи звернення одного з українських операторів держлотерей "М. С. Л." до РНБО.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти ряду російських компаній.

"Українське ноу-хау останніх років. Раніше для того щоб що-небудь "віджати" або переділити, треба було неабияк напружуватися, продумувати всілякі хитромудрі "багатоходівки". Тепер все значно простіше: звинуватив жертву у співпраці з агресором, а далі – санкційний список, блокування рахунків й активів. Крім всім добре відомих кейсів з банками або соцмережами, є й прецеденти куди менш відомі, але не менш показові. Під прес потрапив найбільший оператор лотерей "М. С. Л." В українській економіці, що коцюбиться, лотереї є одним із тих місць, де, як і раніше, ходять живі гроші. Не дивно, що для представників нинішнього владного картелю ця тема є "смачною" та цікавою", – зазначив Золотарьов.

За його словами, в результаті таких недалекоглядних рішень сьогодні бізнес-клімат в Україні можна порівняти хіба що з такими державами, як Сомалі.

"Наприклад, у випадку з "М. С. Л." компанії навіть не допомогло звернення до СБУ з проханням перевірити обґрунтованість звинувачень на адресу компанії. СБУ провела перевірку, нічого поганого і антидержавного в діяльності "М. С. Л." не знайшла, але й у долі компанії нічого не змінилося", – уточнив політолог.