Випуск новин за 10:00: Імпічмент Трампа. Вбивство у Києві

У випуску новин за 30 травня станом на 10:00 – американці вимагають імпічменту Дональда Трампа: 10 міст США відправили офіційний запит до законодавців у Конгрес. У Дарницькому районі Києва злочинці тричі вистрелили у чоловіка.

Також у випуску: Минулої доби троє українських бійців на Сході отримали поранення. У Львові вшанують пам'ять трьох рятувальників та еколога, які рік тому загинули на сміттєзвалищі у Грибовичах. Голосування Нідерландів за угоду про асоціацію Україна – ЄС.

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