Випуск новин за 11:00: Янукович не приїде на допит. Обвал на шахті

У випуску новини 24 січня за 11:00 – біглий президент України Віктор Янукович не приїде на допит в ГПУ. Замість "допитуватимуть" його захисника.

Також у випуску: Власники автівок з іноземною реєстрацією частково перекрили в'їзди до столиці. Американське ЦРУ отримало нового керівника. На Львівщині обвалилася шахта. Один гірник – у лікарні. Родичі загиблих під час обстрілу автобуса під Волновахою подали скаргу на Україну і Росію у суд з прав людини. Бойовики тримають в полоні 110 українців. Доба в зоні АТО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter