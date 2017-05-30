Випуск новин за 11:00: Жертви урагану в Москві. Протести у Венесуелі

У випуску новин за 30 травня станом на 11:00 – внаслідок нищівного урагану в Москві 12 людей загинули, ще понад 100 отримали поранення. Майже 250 людей постраждали у Венесуелі під час акції протесту.

Також у випуску: Володимир Гройсман відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області. На одній із позицій АТО разом з військовими живе лисеня. У Львові вшанують пам'ять трьох рятувальників та еколога, які рік тому загинули на сміттєзвалищі у Грибовичах.

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