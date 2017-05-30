Випуск новин за 11:00: Жертви урагану в Москві. Протести у Венесуелі
Випуск новин 11:42, сьогодні 108 Читать новость на русском
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У випуску новин за 30 травня станом на 11:00 – внаслідок нищівного урагану в Москві 12 людей загинули, ще понад 100 отримали поранення. Майже 250 людей постраждали у Венесуелі під час акції протесту.
Також у випуску:
Володимир Гройсман відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області.
На одній із позицій АТО разом з військовими живе лисеня.
У Львові вшанують пам'ять трьох рятувальників та еколога, які рік тому загинули на сміттєзвалищі у Грибовичах.
Джерело: 24 Канал
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