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Випуск новин за 11:00: Жертви урагану в Москві. Протести у Венесуелі

Випуск новин 11:42, сьогодні 108 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 травня станом на 11:00 – внаслідок нищівного урагану в Москві 12 людей загинули, ще понад 100 отримали поранення. Майже 250 людей постраждали у Венесуелі під час акції протесту.

Також у випуску:

Володимир Гройсман відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області.

На одній із позицій АТО разом з військовими живе лисеня.

У Львові вшанують пам'ять трьох рятувальників та еколога, які рік тому загинули на сміттєзвалищі у Грибовичах.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Випуск новин Ураган у Москві Жертви протести Венесуела Володимир Гройсман АТО Львів
Джерело: 24 Канал
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