Випуск новин за 12:00: Україна зробила заяву в ООН. Скасування на арешт Курченка

У випуску новин 29 грудня станом на 12:00 – Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка.

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