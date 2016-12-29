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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Україна зробила заяву в ООН. Скасування на арешт Курченка

Випуск новин 12:39, сьогодні 5 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 грудня станом на 12:00 – Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка.

Також у випуску:

В Україні погіршиться погода.

Запис переговорів Без’язикова з бойовиками

Бойовики 50 разів відкривали вогонь у зоні АТО. Серед українських військових є втрати.

У Києві продовжать роботу транспорту на Новий рік.

Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості.

Епідемія грипу оголошено вже у 21 області України.

У Луцьку видали газету та меню шрифтом Брайля.

Теги: Випуск новин Сергій Курченко ООН Київ Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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