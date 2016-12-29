Випуск новин за 12:00: Україна зробила заяву в ООН. Скасування на арешт Курченка
Випуск новин 12:39, сьогодні 5 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 12:00 – Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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