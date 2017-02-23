Випуск новин за 13:00: Масова бійка у Львові. Аварія у Підмосков'ї
Випуск новин 14:12, сьогодні 22 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 13:00 – у центрі Львова вночі побилися білоруські туристи з львів'янами. У ДТП в Підмосков'ї зіштовхнулись 27 автомобілів.
Також у випуску:
На Закарпатті перекинувся автобус із пасажирами.
Адміністрація Трампа ухвалила жорсткіші правила щодо депортації мігрантів.
ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні.
Джерело: 24 Канал
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