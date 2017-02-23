Випуск новин за 13:00: Масова бійка у Львові. Аварія у Підмосков'ї

У випуску новин 23 лютого за 13:00 – у центрі Львова вночі побилися білоруські туристи з львів'янами. У ДТП в Підмосков'ї зіштовхнулись 27 автомобілів.

Також у випуску: На Закарпатті перекинувся автобус із пасажирами. Адміністрація Трампа ухвалила жорсткіші правила щодо депортації мігрантів. ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні.

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