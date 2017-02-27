Випуск новин за 14:00: СБУ затримала Рубана. Київ може залишитись без опалення

У випуску новин 27 лютого за 14:00 – СБУ затримала керівника Центру визволення полонених Володимира Рубана, який їхав в так звану "ДНР" за Надією Савченко. Опалення в Києві можуть відключити вже в середині березня.

Також у випуску: Подорожчання віз до Єгипту перенесли на 1 липня. У Хмельницькому в ДТП потрапили автобус і карета швидкої допомоги. У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.

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