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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 14:00: СБУ затримала Рубана. Київ може залишитись без опалення

Випуск новин 14:48, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин 27 лютого за 14:00 – СБУ затримала керівника Центру визволення полонених Володимира Рубана, який їхав в так звану "ДНР" за Надією Савченко. Опалення в Києві можуть відключити вже в середині березня.

Також у випуску:

Подорожчання віз до Єгипту перенесли на 1 липня.

У Хмельницькому в ДТП потрапили автобус і карета швидкої допомоги.

У Лос-Анжелесі відбулась 89 церемонія вручення Оскарів.

Теги: Київ Надія Савченко Випуск новин АТО Аварії та ДТП Єгипет
Джерело: 24 Канал
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