Випуск новин за 15:00: Бойовики знову обстріляли Авдіївку. Ляшко знав про "план примирення"

У випуску новин 27 лютого за 15:00 – бойовики знову обстріляли околиці Авдіївки, у місті немає світла та води. Лідер радикальної партії Олег Ляшко знав про план примирення з Росією.

Також у випуску: Ватажки бойовиків вимагають припинити торгову блокаду до 1 березня. Опалення в Києві можуть відключити вже в середині березня. Подорожчання віз до Єгипту перенесли на 1 липня.

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