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Випуск новин за 15:00: Оштрафування Росії. Обшуки в компанії "Міранда"

Випуск новин 15:46, сьогодні 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 травня станом на 15:00 – Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011 року та зобов'язав Кремль виплатити 38 тисяч євро позивачам. Правоохоронці ведуть обшук у компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларацій.

Також у випуску:

У Києві застрелили екс-директора ″Укрспирту″ Віктора Панкова.

Офіцери запасу невдовзі отримають повістки до війська.

З армії США звільнили найманця, який воював на Донбасі проти українських військових.

Теги: Новини Росії Випуск новин США Збройні Сили України штрафи гроші Європейський суд Київ е-декларування
Джерело: 24 Канал
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