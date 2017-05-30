Випуск новин за 15:00: Оштрафування Росії. Обшуки в компанії "Міранда"

У випуску новин за 30 травня станом на 15:00 – Європейський суд з прав людини оштрафував Росію за порушення на виборах у Держдуму 2011 року та зобов'язав Кремль виплатити 38 тисяч євро позивачам. Правоохоронці ведуть обшук у компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларацій.

Також у випуску: У Києві застрелили екс-директора ″Укрспирту″ Віктора Панкова. Офіцери запасу невдовзі отримають повістки до війська. З армії США звільнили найманця, який воював на Донбасі проти українських військових.

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