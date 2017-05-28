Випуск новин за 15:00: Забіг під каштанами. Перемога українських спортсменок

У випуску новин 28 травня станом на 15:00 – у Києві пробігли ювілейний: вже 25-ий забіг під каштанами.

Також у випуску: Над Львівщиною закружляли десятки маленьких літаків: в області стартував Кубок України з авіамодельного спорту. Українські спортсменки тріумфували на етапі Кубку світу. Харківський бронетанковий завод представив оновлені БТР.

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