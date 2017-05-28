Випуск новин за 17:00: Обстріли Красногорівки. Статус для волонтера

У випуску новин за 28 травня станом на 17:00 – Донецьку Красногорівку терористи обстрілюють з самого ранку. Нещодавно депутати заговорили про те, чи потрібен волонтерам, які допомагають воякам на Сході України, статус учасника бойових дій.

Також у випуску: У Києві відбувся забіг під каштанами. У київському метро загинув зачепер.

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