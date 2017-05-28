Випуск новин за 17:00: Обстріли Красногорівки. Статус для волонтера
Випуск новин 17:49, сьогодні 105 Читать новость на русском
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У випуску новин за 28 травня станом на 17:00 – Донецьку Красногорівку терористи обстрілюють з самого ранку. Нещодавно депутати заговорили про те, чи потрібен волонтерам, які допомагають воякам на Сході України, статус учасника бойових дій.
Також у випуску:
У Києві відбувся забіг під каштанами.
У київському метро загинув зачепер.
Джерело: 24 Канал
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